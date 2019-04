Utwory Lady Gagi, Ariany Grande, NIN i Hoziera jako przykłady „obraźliwych piosenek” w Singapurze

W konserwatywnym Singapurze, podobnie jak w wielu innych miejscach na świecie, toczy się obecnie debata dotycząca mowy nienawiści. Jej elementem było wystąpienie tamtejszego ministra spraw wewnętrznych, którego fragment przykuł uwagę światowych mediów. W poniedziałek 1 kwietnia polityk wygłosił w parlamencie swoje stanowisko dotyczące decyzji o zakazaniu koncertu blackmetalowej grupy Watain ze Szwecji. Powodem była ciągnąca się za zespołem fama dotycząca „zohydzania religii i promowania przemocy”.

Zainteresowanie świata wzbudziła szczególnie lista piosenek wypisanych na ściądze ministra K. Shanmugama. Znalazły się na niej „Judas” Lady Gagi, „God is a Woman” Ariany Grande, „Heresy” Nine Inch Nails czy „Take me to Church” Hoziera. Szef MSW Singapuru wyjaśniał, że jest to jedynie lista piosenek, które przez niektórych ludzi mogą być uznane za obraźliwe.

„To nie znaczy, że mogą zostać zakazane, ponieważ jacyś ludzie uważają je za obraźliwe” – zapewniał w mediach społecznościowych. W swoim wystąpieniu w parlamencie przekonywał, że podejście do zagadnienia mowy nienawiści musi być oparte na zasadach zdrowego rozsądku. Zapewnił, że w grę nie wchodzi ani zakazanie wszystkiego co obrazoburcze, ani dozwolenie wszystkiego co obraźliwe.

Głośne wystąpienie miało miejsce tego samego dnia, kiedy Singapur przyjął szeroko zakrojoną ustawę o fake newsach. Nowe prawo z obawami przyjęły zwłaszcza internetowe przedsiębiorstwa oraz grupy zajmujące się ochroną praw człowieka. Politycy otrzymają bowiem ogromną władzę, stanowiącą poważne zagrożenie dla wolności słowa.

