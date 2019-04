„Trzynastka” dla emerytów i rencistów na rozpoczęcie dwudniowego posiedzenia Sejmu

Trzynasta emerytura ma być jednorazową pomocą dla polskich emerytów i rencistów. Po raz pierwszy PiS zapowiedział tę inicjatywę w lutym podczas partyjnej konwencji, kiedy przedstawiano tzw. piątkę plus. Dodatkowe świadczenie ma zostać wypłacone razem z majową emeryturą lub rentą. Jego kwota będzie wliczać się do dochodu, ale nie będzie objęte egzekucją komorniczą. Według rządowych wyliczeń, otrzyma je 9,72 mln osób – ma to kosztować budżet państwa 10,7 mld zł.

Dodatkowe emerytury i renty nie będą oczywiście jedynym tematem obrad Sejmu. W środę posłowie zajmą się także nowelizacją ustawy o VAT, której celem będzie dalsze uszczelnianie systemu. Rozpatrywany będzie również projekt dotyczący dokumentów składanych w urzędach państw Unii Europejskiej oraz ustawa antykorupcyjna ruchu Kukiz'15. Z kolei na wieczór zaplanowano wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Adranowskiego.

