Będzie rekonstrukcja rządu? Padły nazwiska możliwych następców

O tym, że politycy PiS potwierdzili plany rekonstrukcji rządu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego poinformowała wczoraj rzeczniczka rządu Beata Mazurek. Z informacji, na które powołuje się Wirtualna Polska wynika, że do rekonstrukcji może dojść jeszcze przed Wielkanocą.

Rekonstrukcja rządu: ruszyła giełda nazwisk

Rekonstrukcja ma dotyczyć ministrów, którzy są na 1. i 2. miejscu na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Jak dowiedzieli się dziennikarze Wirtualnej Polski, Joachima Brudzińskiego może zastąpić Piotr Pogonowski, obecny szef ABW. Tym samym miałoby dojść do wzmocnienia w rządzie Mariusza Kamińskiego, ministra-koordynatora ds. służb specjalnych. Pogonowski jest uznawany za jego bliskiego współpracownika. W latach 2008–2010 to on zajmował stanowisko dyrektora gabinetu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kiedy samym biurem zarządzał Kamiński.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, z okręgu obejmującego Dolny Śląsk i województwo Opolskie, startuje także minister Anna Zalewska. Z tego względu, również ona może być pewna dymisji. Na jej zastępcę typowana jest Marzena Machałek, obecna wiceminister edukacji.

Kto jeszcze może stracić stanowisko?

A co z Teresą Czerwińską? O jej dymisji mówi się od pewnego czasu, ze względu na to, że bezpośrednio nie poparła nowych obietnic socjalnych Prawa i Sprawiedliwości, tzw. piątki Kaczyńskiego. Jak twierdzą informatorzy Wirtualnej Polski obecna minister finansów, ze względu na swoje zasługi, mogłaby objąć jakieś ważne stanowisko międzynarodowe.

Utrzymania stanowiska nie może być pewien także Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, do którego miał stracić sam Jarosław Kaczyński. Na jego zastępce jest typowany Konrad Szymański, dziś wiceszef MSZ ds. europejskich. Przypomnijmy, że Konrad Szymański był już ponad rok temu typowany na następcę ówczesnego szefa MSZ, Witolda Waszczykowskiego. Jednak miejsce Waszczykowskiego zajął wtedy Czaputowicz.

Inną osobą, którą wskazuje się jako praktycznie pewną kandydatkę do dymisji jest wicepremier Beata Szydło. Szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów startuje w wyborach z pierwszego miejsca na liście w województwie Małopolskim i Świętokrzyskim. Typowana do odejścia z rządu jest także Elżbieta Rafalska, mimo że na liście wyborczej zajmuje dopiero 3. pozycję.

Listy Zjednoczonej Prawicy do PE

Wśród „jedynek” PiS i koalicjantów, które wezmą udział w wyborach do PE są m.in. Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Anna Zalewska oraz Joachim Brudziński. W majowych wyborach wystartują także m.in. Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Beata Mazurek i Beata Kempa.