Zaważył jeden głos. Parlament ma nowe wytyczne dla Theresy May ws. brexitu

Różnicą jednego głosu członkowie brytyjskiej Izby Gmin poparli projekt laburzystki Yvette Cooper, obligujący premier Theresę May do złożenia wniosku o dalsze opóźnienie brexitu. To próba uniknięcia konieczności opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy 12 kwietnia.