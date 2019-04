CBA zawiadomiło prokuraturę ws. swojego byłego agenta. Ten odpowiada: To próba odwrócenia uwagi

Polskie portale informacyjne powołują się na PAP i donoszą o zawiadomieniach, które trafiły do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i zostały opatrzone klauzulą tajności. Dokumenty mają dotyczyć byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Wojciecha J., który miał zawiadamiać premiera i prokuratora generalnego o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez swojego szefa, Ernesta Bejdę. Jak wyjaśniał, chodzi o rzekome tuszowanie skandalu seksualnego z udziałem ważnego polityka PiS z Podkarpacia.

W reakcji na działania CBA, oskarżany agent odpowiedział oświadczeniem przekazanym przez swoją pełnomocnik. Beata Bosak-Kruczek podkreślała, że zawiadomienie jej klienta zostało poparte dwudziestoma wnioskami dowodowymi, także nagraniami rozmów. Stanowczo zaprzeczyła stwierdzeniom dotyczącym stanu psychicznego Wojciecha J. Informacje podawane w tej sprawie przez TVP określiła mianem „medialnego linczu” i dodała, że uderzają one w samego szefa CBA.

„Zaangażowane przez CBA i powiązane instytucje środki oraz skala manipulacji wskazują, że mamy do czynienia z próbą odwrócenia uwagi od meritum sprawy. Mój klient jest rzetelnym i oddanym służbie obywatelem, którego spotykają nieuzasadnione szykany ze strony instytucji, w której ideały wierzył i którym wiernie służył. To nie on zawiódł. Za tę służbę dzisiaj próbuje się go bezzasadnie zniszczyć” - czytamy w oświadczeniu.

