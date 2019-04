Posłowie przegłosowali rządowy program „Emerytura plus”

W głosowaniu wzięło udział 418 posłów, z czego 396 opowiedziało się za projektem, a 3 było przeciw. Od głosu wstrzymało się 19 posłów.

Trzynasta emerytura ma być jednorazową pomocą dla polskich emerytów i rencistów. Po raz pierwszy PiS zapowiedział tę inicjatywę w lutym podczas partyjnej konwencji, kiedy przedstawiano tzw. piątkę plus. Dodatkowe świadczenie ma zostać wypłacone razem z majową emeryturą lub rentą. Jego kwota będzie wliczać się do dochodu, ale nie będzie objęta egzekucją komorniczą.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.

Rząd w ocenach skutków regulacji podał, że celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie.

