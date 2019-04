PR-owiec Dudy i Szydło robi kampanię PiS-u

PiS w czasie kampanii wyborczej największą wagę przywiązuje do badań wewnętrznych. A te są przygotowywane przez Piotra Agatowskiego, nazywanego szarą eminencją dwóch pałaców, bo równocześnie był nieformalnym PR-owcem Andrzeja Dudy i Beaty Szydło. I to właśnie Piotr Agatowski ma opracowywać strategię kampanijną PiS. Według naszych informacji za jego radą partia przyjęła twarde stanowisko na temat unijnej dyrektywy cyfrowej, potocznie nazywanej ACTA 2. Bo z badań Agatowskiego miało wynikać, że młodzi ludzie uważają, że przepisy realnie uderzą w ich wolność słowa w internecie. Co więcej byli zaskoczeni, że polscy politycy nie sprzeciwiają się dyrektywie. PiS postanowił więc ACTA 2 powiedzieć zdecydowane nie. Tydzień temu na sobotniej konwencji PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do sprawy zapowiedział: „Od teraz będziemy mówić nie o piątce PiS, ale o „piątce plus” . Ten plus to wolność”. I dodał: „W Parlamencie Europejskim zapadła decyzja, która w wolność godzi. Mówię o wolności w internecie, czyli tzw. ACTA 2. Prawo i Sprawiedliwość tak zaimplementuje to prawo, że wolność będzie zachowana” - zapewnił Kaczyński.

Piotr Agatowski jest zwolennikiem prowadzenia kampanii opartej na pozytywach. I tak w czasie kampanii parlamentarnej w 2015 roku radził Beacie Szydło, by zamiast skupiania się na wadach Unii Europejskiej, w czasie wystąpień mówiła o tym, co Unia może każdemu z nas dać. Obecnie Agatowski radzi politykom PiS by używali łagodnego języka i poruszali tzw. „ludzkie tematy”, sprawy dotyczące przeciętnego człowieka.

Pozycja Piotra Agatowskiego jest coraz większa. Bo z jego radami liczy się kierownictwo PiS-u. A przede wszystkim prezes partii Jarosław Kaczyński, który z czasem, a co za tym idzie wygranymi kampaniami nabrał do niego zaufania. To było na tyle duże, że Piotr Agatowski zaczął pojawiać się na spotkaniach komitetu politycznego PiS.