Theresa May musi opóźnić brexit? Brytyjski parlament przyjął ustawę

W nadzwyczajnych okolicznościach ustawa opracowana przez Yvette Cooper i Olivera Letwina przeszła ostatnie etapy w Izbie Lordów w poniedziałek 8 kwietnia wieczorem i została jeszcze tego samego dnia zatwierdzona przez Izbę Gmin. „Szybka realizacja projektu ustawy, która zajęła tylko trzy dni, była możliwa dzięki sukcesowi bezprecedensowej poprawki, która pozwoliła parlamentarzystom przejąć kontrolę nad działalnością parlamentarną w określone dni, co oznacza, że rząd nie mógł zablokować jej postępu” - pisze „The Guardian” . Ustawa otrzymała królewską zgodę tuż po godzinie 23:00 w poniedziałek wieczorem.

Teraz Theresa May oficjalnie prosi Izbę Gmin o zatwierdzenie projektu ustawy, którą wysłała już w liście do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Chodzi głównie o aprobatę terminu - premier chce opóźnienia brexitu do 30 czerwca. Debata w tej sprawie odbędzie się we wtorek 9 kwietnia. Jeżeli brytyjscy posłowie wyrażą zgodę, opóźnienie brexitu musi być jeszcze zatwierdzone przez 27 państw unijnych.

Czytaj także:

May rozmawia z Corbynem, ministrowie rezygnują. Co dalej z brexitem?