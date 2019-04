Stambuł w rękach opozycji. Centralna Komisja Wyborcza odrzuca skargę partii Erdogana

To druga prośba rządzącej partii o przeliczenie głosów po wyborach, które odbyły się w niedzielę 31 marca. Centralna Komisja Wyborcza zgodziła się powtórnie przeliczyć nieważne głosy, przez co przewaga kandydata opozycji Ekrem Imamoglu z partii CHP spadła z początkowych 25 tysięcy do 16 tysięcy głosów. Komisja nie wydała jednak pozwolenia na ponowne przeliczenie wszystkich głosów w 31 dzielnicach miasta.

Przedstawiciel AKP w komisji wyborczej, Recep Ozel, poinformował dziennikarzy we wtorek 9 kwietnia, że komisja odrzuciła ten wniosek i zgodziła się na sprawdzenie jedynie 51 urn wyborczych w 21 dzielnicach. Prezydent Recep Tayyip Erdogan, przewodniczący AKP, już w poniedziałek stwierdził, że lokalne wybory w Stambule zostały zakłócone przez „zorganizowaną przestępczość” przy urnach wyborczych.

Stambuł to największe tureckie miasto, większe od stołecznej Ankary, dlatego też wygrana w lokalnych wyborach na burmistrza była ważna dla rządzącej partii. Dodatkowo prezydent Recep Tayyip Erdogan sam zaczynał tutaj swoją polityczną karierę, a związane z nim partie nie przegrały lokalnych wyborów w tym mieście od 25 lat. AKP straciła władzę na rzecz CHP także w stolicy kraju, Ankarze.

Wybory samorządowe w Turcji odbyły się w niedzielę, 31 marca, na terenie całego kraju. Frekwencja była wysoka i wyniosła prawie 85 proc. Same wybory przebiegły jednak w niespokojnej atmosferze. W bójkach w lokalach wyborczych rannych zostało 60 osób, a dwie osoby – wolontariusz oraz obserwator głosowania – zginęli w strzelaninie w prowincji Malatya.

