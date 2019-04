Zaostrza się sytuacja w Libii. Tajani: Przemówmy jednym głosem

Libia to kraj, który jest podzielony na część kontrolowaną przez rząd i równoległą administrację sprzymierzoną z generałem Chalifą Haftarem, wspieranym przez Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak podaje Reuters, w niedzielę siły powietrzne generała Haftara przeprowadziły nalot w południowej części Trypolisu. Z powodów bezpieczeństwa z Libii wycofano amerykańskie wojska.

W niedzielę 7 kwietnia 2019 roku ministrowie spraw zagranicznych z grupy G7 wezwali rebeliantów Libijskiej Armii Ludowej walczących w Libii pod dowództwem Chalifa Haftara, do deeskalacji i zatrzymania marszu na Trypolis. Jak podaje euronews, Organizacja Narodów Zjednoczonych zaapelowała o zawieszenie broni w walce o władzę w Libii. W poniedziałek doszło do kolejnego nalotu. W wyniku zdarzenia zostało zamknięte lotnisko w Trypolisie. Wysłannik ONZ Ghassan Salame zasugerował, że „najszybciej jak to tylko możliwe” należy zorganizować konferencję, na której zostanie omówiona zaostrzająca się sytuacja w Libii. We wtorek 9 kwietnia 2019 roku ONZ poinformowała, że w ciągu trzech dni zginęło ponad 40 osób.

Jak podaje Reuters, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, wezwał kraje UE, aby przemówiły jednym głosem w sprawie „odnowionego kryzysu w Libii, gdzie rywalizujące siły walczą o kontrolę nad stolicą".

Oświadczenie MSZ Libii

„W cieniu kontynuacji agresji sił Haftara na Trypolis i pomimo apeli społeczności międzynarodowej i regionalnej, aby zaprzestać tych działań, ciągle stosują one wszelkie metody służące do ataku na stolicę. Bezprecedensowo udowodniono, nie mając żadnych wątpliwości, że wykorzystują one również w tym celu dzieci, wrzucając je w wir walk, łamiąc tym samym wszelkie konwencje międzynarodowe (…). W czasie kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rządu Jedności Narodowej potępia tę zbrodnię będącą częścią łańcucha aktów agresji, apeluje do społeczności międzynarodowej oraz ONZ, by poczuły powagę sytuacji i odpowiedzialność prawną oraz humanitarną, jaka na nich spoczywa. Wzywamy do podjęcia stanowczych kroków i działań, by położyć kres obrzydliwym praktykom” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libii.

