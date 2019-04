Beata Szydło: Jest przygotowane porozumienie. Jesteśmy gotowi je podpisać

– Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, pedagogom, dyrektorom szkół, wojewodom, kuratorom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy dzisiaj przyczynili się do tego, że młodzież mogła rozpocząć w całej Polsce egzaminy – mówiła na wstępie konferencji wicepremier. Stwierdziła, że osoby te „zdały dziś wielki egzamin z dobrej woli, poczucia obowiązku i odpowiedzialności” . – Przed nami jutro kolejny dzień i ten proces egzaminacyjny, który będzie trwał aż do maja, wierzę w to głęboko, będzie przebiegał spokojnie, tak jak dzisiaj, bo to właśnie to najważniejszym zadaniem, które w tej chwili stoi przed dyrektorami szkół, przed nauczycielami i pedagogami – tłumaczyła.

Szydło odniosła się też do wypowiedzi wiceprzewodniczącego ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego, który na antenie TVN24 stwierdził, że nauczyciele „przegrywają z trzodą chlewną i bydłem rogatym” . – Przypuszczam że wiceprzewodniczący ZNP pewnie tej funkcji już teraz nie pełni, nie pracuje jako nauczyciel, bo jest funkcyjnym w związku, ale był nauczycielem i myślę, że nie przystoi nauczycielowi takich sformułowań używać, szczególnie że mamy naprawdę w tej chwili do czynienia z przeprowadzaniem egzaminów wśród młodzieży – mówiła. – Powinniśmy zachować powagę, spokój i te emocje trzymać na wodzy – dodała.

Wicepremier stwierdziła ponadto, że „rozmowy są ciągle otwarte” . Jest przygotowane porozumienie. Jesteśmy gotowi je podpisać w każdej chwili, jeżeli ZNP uzna że chce rozmawiać czy podpisać porozumienie, jesteśmy gotowi w każdej chwili usiąść do stołu i to zrobić – zapewniła.

