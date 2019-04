Angela Merkel rozbawiła unijnych przywódców. Co pokazała im na tablecie?

Podczas rozpoczętego w środę 10 kwietnia unijnego szczytu zapadła ważna decyzja w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Przywódcy państw Wspólnoty zgodzili się na przełożenie terminu brexitu aż do 31 października. Wielka Brytania będzie musiała teraz przeprowadzić wybory do Parlamentu Europejskiego.

Środowe porozumienie osiągnięto po pięciu godzinach negocjacji. Przyszły sukces mogła zapowiadać już scena, którą zarejestrowały kamery przed rozpoczęciem obrad. Na nagraniu, które ostatecznie trafiło do internetu, widzimy Angelę Merkel, pokazującą coś na tablecie Theresie May. Kanclerz Niemiec jest przy tym wyjątkowo rozbawiona, a jej dobry humor szybko udziela się także premier Wielkiej Brytanii. Po chwili dołączają do nich inni politycy, w tym przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Co wyświetlał ekran tabletu Merkel? Wśród spekulacji pojawia się m.in. opcja z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który mocno krytykował w ostatnich dniach Wielką Brytanię. Jest też mowa o popularnych internetowych kotach, ale chyba najpoważniej brzmią nieoficjalne informacje „Washington Post”. Amerykański dziennik w oparciu o anonimowe źródło przekonuje, że kanclerz pokazywała na tablecie zdjęcia swoje i Theresy May, występujących tego samego dnia przed parlamentami swoich państw. Miała zwrócić uwagę, że obie ubrane są tak samo, jak podczas szczytu, co wystarczyło do wzbudzenia ogólnej radości.

Szczyt unijny

Szczyt przywódców państw Rady Europejskiej rozpoczął się w środę 10 kwietnia. Dzień wcześniej brytyjska premier spotykała się z przywódcami Niemiec i Francji, by informować ich o postępach w negocjacjach wewnątrz Izby Gmin. Niższa izba brytyjskiego parlamentu wcześniej trzykrotnie odrzuciła porozumienie wypracowane przez gabinet Theresy May z unijnymi negocjatorami dotyczące warunków brexitu.

W przededniu unijnego szczytu Donald Tusk zamieścił na Twitterze list z zaproszeniem skierowany do przywódców państw Unii Europejskiej. „W zeszłym tygodniu otrzymałem list od premier Theresy May z prośbą o dalsze wydłużenie terminu z art. 50 do 30 czerwca 2019 roku. W swoim liście premier twierdzi, że rząd Wielkiej Brytanii chce opuszczenia Unii Europejskiej w uporządkowany sposób i dlatego szuka porozumienia wewnątrz Izby Gmin. Premier dodaje, że jeśli Wielka Brytania wciąż będzie członkiem UE 23 maja 2019 roku, to będzie miała prawny obowiązek przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego” – poinformował szef Rady Europejskiej, streszczając pismo od brytyjskiej szefowej rządu z 5 kwietnia.

Czytaj także:

Merkel o brexicie. „Wielkiej Brytanii należy dać rozsądną ilość czasu”