Franciszek ucałował stopy skonfliktowanych polityków. Prosił ich o utrzymanie pokoju

W czwartek papież Franciszek ucałował stopy prezydenta Sudanu Salvy Kiira oraz byłego wiceprezydenta, późniejszego lidera rebelii Rieka Machara. Do spotkania doszło w czwartek w Watykanie. Papież zaprosił polityków na dwudniowe rekolekcje w intencji pokoju.

Papież prosił polityków, by podjęli wszelkie możliwe starania, aby utrzymać pokój. Głowa Kościoła zaapelowała, by uszanowano zawieszenie broni oraz zobowiązanie do utworzenia rządu jedności. – Będę niestrudzenie powtarzać, że pokój jest możliwy. Ten wielki dar Boży jest możliwy do uzyskania dzięki zaangażowaniu ludzi odpowiedzialnych za swój naród – powiedział Franciszek. – Proszę was jak braci, byście pozostali w pokoju. Proszę z całego serca, pozwólcie nam iść naprzód. Będzie wiele problemów, ale one nas nie pokonają. Rozwiążemy wasze problemy – dodał. – Zachęcam was zatem, abyście szukali tego, co was łączy (...) oraz abyście przezwyciężali wszystko, co was dzieli – powiedział papież. Franciszek stwierdził, że „ludzie są wyczerpani konfliktami". – Pamiętajcie, że wraz z wojną traci się wszystko – podsumował.

Sudan Południowy odłączył się od Sudanu w 2011 roku. Wewnętrzny konflikt rozpoczął się w 2013 roku. Próbę przeprowadzenia zamachu stanu podjął Riek Machar.

