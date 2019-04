Tusk: Brexitu nie da się odwrócić? Potrzebujemy marzycieli, nie poddawajmy się fatalizmowi

- Podczas spotkania Rady Europejskiej jeden z liderów przestrzegał nas, żebyśmy nie byli marzycielami i żebyśmy nie myśleli, że brexit da się odwrócić - mówił Tusk na spotkaniu z europarlamentarzystami. - W tamtej chwili nie odpowiedziałem, ale dzisiaj, przed wami, mogę powiedzieć: w tym raczej trudnym momencie w naszej historii potrzebujemy marzycieli i marzeń. Nie możemy poddać się fatalizmowi. Przynajmniej nie przestawajmy marzyć o lepszej i zjednoczonej Europie - zachęcał europejskich polityków.

Tusk przyznał, że wszyscy są już zmęczeni tematem brexitu, co jego zdaniem nie powinno nikogo dziwić. Apelował jednak, by nie ulegać pokusie szybkiego zamknięcia tej sprawy tylko ze względu na zmęczenie. Namawiał do otwartego podejścia i przypominał, że Unia Europejska oraz Wielka Brytania nadal są partnerami. Zapewniał, że tak samo będzie w przyszłości, niezależnie od ostatecznego rezultatu brexitowego zamieszania.

Uda się uniknąć brexitu?

Po ubiegłotygodniowym spotkaniu przywódców unijnych Donald Tusk napisał na Twitterze, że wypracowane porozumienie oznacza „sześć dodatkowych miesięcy dla Wielkiej Brytanii na znalezienie możliwie najlepszego rozwiązania” . Szef Rady Europejskiej podczas spotkania z dziennikarzami stwierdził, że wyspiarski kraj powinien teraz przemyśleć swoją strategię lub zdecydować się na „całkowite anulowanie brexitu”. – To rozszerzenie jest tak elastyczne, jak oczekiwałem, i trochę krótsze niż się spodziewałem, ale wciąż wystarczy, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie – dodał cytowany przez BBC.

