Tusk: Brexitu nie da się odwrócić? Potrzebujemy marzycieli, nie poddawajmy się fatalizmowi

- Podczas spotkania Rady Europejskiej jeden z liderów przestrzegał nas, żebyśmy nie byli marzycielami i żebyśmy nie myśleli, że brexit da się odwrócić - mówił Tusk na spotkaniu z europarlamentarzystami. - W tamtej chwili nie odpowiedziałem, ale dzisiaj, przed wami, mogę powiedzieć: w tym raczej trudnym momencie w naszej historii potrzebujemy marzycieli i marzeń. Nie możemy poddać się fatalizmowi. Przynajmniej nie przestawajmy marzyć o lepszej i zjednoczonej Europie - zachęcał europejskich polityków.

Tusk przyznał, że wszyscy są już zmęczeni tematem brexitu, co jego zdaniem nie powinno nikogo dziwić. Apelował jednak, by nie ulegać pokusie szybkiego zamknięcia tej sprawy tylko ze względu na zmęczenie. Namawiał do otwartego podejścia i przypominał, że Unia Europejska oraz Wielka Brytania nadal są partnerami. Zapewniał, że tak samo będzie w przyszłości, niezależnie od ostatecznego rezultatu brexitowego zamieszania.

Uda się uniknąć brexitu?