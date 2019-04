Płażyński żąda od prezydent Gdańska wyjaśnień w sprawie prezentów. Chodzi m.in. o pluszowe misie

Sam Kacper Płażyński dostał książkę „O tyranii” Timothy'ego Snydera. Inne prezenty ufundowane przez Aleksandrę Dulkiewicz przewodniczącym gdańskich klubów politycznych z publicznych pieniędzy to dwie pluszowe zabawki i trzy ramki na zdjęcia. – Władze publiczne w sposób szczególny powinny dbać o publiczne pieniądze. W Gdańsku mieszkają tysiące rodzin potrzebujących pomocy „tu i teraz”, takich jak mieszkańcy lokali komunalnych z nieszczelnymi oknami czy grzybem na ścianie – powiedział Płażyński.

W interpelacji gdański radny pyta też, ile pieniędzy od 2016 r. miasto przeznaczyło na gadżety z nazwą „konstytucja”. Polityk pyta co i komu zostało przekazane, a także jakie zasady obowiązują w przekazywaniu prezentów przez władze miasta.