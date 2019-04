Opublikowano raport Muellera. Rosjanie ingerowali w wybory, ale Trump nie był z nimi w zmowie

W reakcji na ujawnienie wniosków z raportu Roberta Muellera prezydent Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych serię triumfalnych tweetów, w tym jeden z grafiką stylizowaną na popularną „Grę o tron”. Wyniki śledztwa nazywa swoim triumfem, a samo postępowanie postrzega jako bezprecedensowy atak na swoją osobę i wzywa do „przyjrzenia się drugiej stronie”.

Tymczasem z raportu Muellera nie płynie aż tak jednoznaczny wniosek. Departament Sprawiedliwości ujawniając raport podkreślał, że nie znaleziono podstaw do oskarżenia prezydenta, ale też nie dało się oczyścić go z podejrzeń. W 448-stronicowym dokumencie jednoznacznie stwierdzono, że Rosja sponsorowała nielegalne działania mające na celu ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. Stwierdzono również, że 10 osób ze sztabu lub z bliskiego otoczenia Trumpa (m.in. jego syn i zięć) kontaktowało się ze stroną rosyjską, a do jednego z tych spotkań doszło w Trump Tower.

Czytaj także:

USA. Prezydent Donald Trump wyrzucił szefa Secret Service