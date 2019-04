Trump użył mema z „Grą o tron”. Dostał prztyczek w nos od HBO

Memy inspirowane „Grą o tron” od kilku lat zalewają sieć. Nie brakuje wśród nich przeróbek plakatów robionych z wykorzystaniem podobnej do oryginalnej czcionki, której używa HBO. Jedną z takich reprodukcji zamieścił na Twitterze Donald Trump. Prezydent USA nawiązał do opublikowanego w czwartek raportu prokuratora specjalnego Roberta Muellera, który nie stwierdził, by Trump współpracował z Rosjanami przed wyborami w 2016 roku. Z ujawnionego w czwartek 18 kwietnia reportu dowiadujemy się także, iż nie znaleziono dostatecznych podstaw, by oskarżyć prezydenta o utrudnianie śledztwa.

Korzystne dla siebie ustalenia Trump skomentował za pomocą grafiki z napisem: „Żadnej zmowy, żadnej obstrukcji. Dla hejterów i radykalnych lewicowych demokratów to koniec gry” . Na pierwszy plan w grafice wybity został stylizowany na „Grę o tron” napis „Game over” . W tle widzimy odwróconego plecami Donalda Trumpa otoczonego mgłą. Wpis prezydenta w ciągu niespełna doby uzyskał 333 tys. polubień i został podany dalej ponad 100 tys. razy.

Do entuzjastów aktywności Donalda Trumpa na Twitterze trudno zaliczyć jednak HBO. Stacja wydała oświadczenie, w którym odcięła się od prezydenta. „Mimo że rozumiemy entuzjazm spowodowany pojawieniem się finałowego sezonu Gry o tron, nadal wolimy, by nasza własność intelektualna nie była wykorzystywana w celach politycznych” – brzmi komunikat cytowany przez portal „The Hill” .

To tyle, jeśli chodzi o HBO i Donalda Trumpa. Fanom „Gry o tron” polecamy za to memy z ostatniego odcinka. Są śmieszniejsze.

Galeria:

Memy po pierwszym odcinkiem ósmego sezony „Gry o tron”