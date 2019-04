Schetyna: Wzywam Kaczyńskiego do bezpośredniej debaty

„Wielkie narody tworzą silne państwa, bo potrafią porozumieć się w sprawach, które leżą w ich żywotnym interesie” – napisał w liście Grzegorz Schetyna do Jarosława Kaczyńskiego. „Fundamentem bezpieczeństwa i rozwoju Polski jest silna i aktywna obecność w Unii Europejskiej. To przekonanie Polacy wyrazili w referendum i jednoczy nas ono do dziś” – dodał przewodniczący PO.

Grzegorz Schetyna wezwał do debaty w imieniu całej Koalicji Europejskiej. Lider KE zadaje liderowi Zjednoczonej Prawicy pytania, które są jednocześnie zarzutami stawianymi rządzącej formacji. „Czy formacja, której Pan Przewodzi przestanie łamać standardy demokratyczne, które są warunkiem członkostwa w europejskiej wspólnocie? Czy potraficie odzyskać dla Polski pieniądze, które przegraliście w dotychczasowych negocjacjach nad przyszłym budżetem Unii?” – pyta Schetyna.

Zarzuca tez PiS-owi uczestnictwo w sojuszach „ z siłami skrajnymi, które w przymierzu z Rosją Putina dążą do rozbicia Unii Europejskiej od środka ”. Schetyna porusza też kwestię przyjęcia przez Polskę euro. – „W czysto teoretycznej dziś kwestii terminu przyjęcia waluty euro różnimy się najmniej” – zapewnia.

Deklaracja na rzecz oświaty polskiej

W liście poruszona została także szkolnictwa, w związku z trwającym strajkiem nauczycieli. Dziś odbyła się również konferencja liderów Koalicji Europejskiej poświęcona tej kwestii, na której została przedstawiona i podpisana „Deklaracja na rzecz oświaty polskiej”. W podpisanej deklaracji Grzegorz Schetyna (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna), Jerzy Wenderlich (SLD) i Marek Kossakowski (Zieloni) obiecali działania, które podejmą na rzecz oświaty, jeśli będą rządzić po kolejnych wyborach.

