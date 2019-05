Donald Tusk wystawi swoją listę do Senatu? Jest specjalna pozycja dla Zdrojewskiego

Bogdan Zdrojewski czeka na lepszy czas w polityce. A ten ma przyjść razem z powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki. Co więcej, według naszych informatorów ludzie sprzyjający szefowi Rady Europejskiej zaproponowali mu, żeby po wyborach do parlamentu krajowego Bogdan Zdrojewski został marszałkiem Senatu. – Istnieje scenariusz w którym Schetyna wystawia swoja listę do Sejmu, a Tusk swoją do Senatu. Na tej drugiej miałby się znaleźć Bogdan Zdrojewski – mówi nasz rozmówca.

Ten scenariusz zakłada również przegraną listy Platformy Obywatelskiej w wyborach krajowych. – Wielu polityków opozycji wyraźnie przeczuwa, że Zjednoczona Prawica znowu może wygrać wybory. I jedynym wyjściem, by blokować ich ustawy, będzie Senat. Być może Tusk zdecyduje się wystawić do niego listę zbudowaną z obecnych polityków Platformy, zawiedzionych postępowaniem Grzegorza Schetyny – mówi polityk PO. Szczególnie, że wielkimi krokami zbliża się czas, kiedy szef Rady Europejskiej będzie musiał podjąć decyzję czy wraca do polskiej polityki.

Czytaj także:

Grzegorz Schetyna: Trzeba skończyć ten strajk, panie prezesie Kaczyński