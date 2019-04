Debata Biedroń – Kaczyński – Schetyna? „Porozmawiajmy we trójkę, 3 maja wieczorem”

– Chciałbym wezwać panów, panie Kaczyński, panie Schetyna, porozmawiajmy o Polsce, porozmawiajmy o Europie. Zapraszam was z tego miejsca, tutaj pod budynkiem Sejmu, który stał się symbolem waszych kłótni do wielkiej debaty. Porozmawiajmy we trójkę, 3 maja wieczorem, przed kamerami, przed zwykłymi ludźmi, Polkami i Polakami, o przyszłości Polski i Europy, porozmawiajmy o tym, w jakim kierunku nasza ojczyzna ma się rozwijać – mówi Robert Biedroń na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych w środę 24 kwietnia.

W ocenie Biedronia ostatnie 14 lat upłynęło w Polsce pod znakiem kłótni PiS i PO. Jego zdaniem podobne spory powinny w końcu zostać zastąpione „czystą dyskusją”, dialogiem. – Porównajmy nasze wizje – wzywa. – Zacznijmy w końcu spierać się o nasze postulaty, o nasz program, o to, jak sprawić, żeby Polkom i Polakom w końcu żyło się bardziej szczęśliwie i lepiej – mówił.

Jako przykład jałowości sporów PO i PiS Biedroń podał sytuację nauczycieli i niepełnosprawnych. Stwierdził, że obie grupy od lat zmagają się z nierozwiązanymi problemami, bo PO i PiS dostrzegają ich potrzeby jedynie wtedy, gdy są w opozycji. Czas z tym skończyć, czas przejść do rozwiązywania realnych problemów, czas, byście w końcu powiedzieli wszystkim, jaką macie wizję: wizję polskiej edukacji, służby zdrowia czy systemu emerytalnego – podkreślał.