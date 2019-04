Ewa Kopacz laureatką plebiscytu „Srebrne Usta Plus 2018”. Za pamiętne „dinozaury”

Nagrody zostały wręczone w środę 24 kwietnia. W plebiscycie słuchacze wybierali spośród najbardziej pamiętych wypowiedzi roku 2018 i początku obecnego. Wśród nominowanych znaleźli się: Robert Biedroń, Tadeusz Cymański, Grzegorz Długi, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Ewa Kopacz, Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz, Marek Kuchciński, Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus.

Ewa Kopacz i dinozaury

Ostatecznie zwyciężyła była premier Ewa Kopacz i jej pamiętne słowa o dinozaurach. Chodzi o wypowiedź z 31 stycznia, która padła w programie „Fakt Opinie” . Była tam pytana m.in. o zatrzymanie byłego rzecznika MON Bartłomieja M. oraz o taśmy Jarosława Kaczyńskiego opublikowane przez „Gazetę Wyborczą”. Uwagę internautów przykuła jednak jej dygresja poświęcona dinozaurom. – Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać – powiedziała polityk PO.

Ewa Kopacz i dinozaury. Internauci reagują

Chybione porównanie wywołało falę komentarzy. Użytkownicy Twittera przypomnieli byłej premier, że dinozaury żyły o wiele wcześniej niż przodkowie współczesnego człowieka. „Dinozaury, według założeń ewolucjonistycznych, wyginęły kilkadziesiąt milionów lat przed pojawieniem się człowieka na Ziemi, dlatego nikt z ludzi nie mógł oglądać ich żywych” – napisał jeden z komentujących nagranie z udziałem Kopacz. „Myślałem, że rzucali w nie butelkami z naftaliną” – napisał ktoś inny, nawiązując do wypowiedzi byłej premier.

