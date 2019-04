Spotkanie Władimira Putina i Kim Dzong Una. „Jestem przekonany, że pańska wizyta w Rosji..."

Władimir Putin poinformował, że oczekiwał wizyty Kim Dzong Una we Władywostoku. Prezydent Rosji zaznaczył, że należy podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz rozwijania dwustronnych relacji. – Jestem przekonany, że pańska dzisiejsza wizyta w Rosji (...) pomoże w lepszym zrozumieniu, jakimi sposobami możemy uregulować sytuację na Półwyspie Koreańskim, co możemy razem zrobić i co Rosja może zrobić, by wesprzeć odbywające się teraz procesy – powiedział Władimir Putin, zwracając się do Kim Dzong Una. – Przyjmujemy z zadowoleniem pańskie wysiłki na rzecz rozwoju dialogu pomiędzy dwiema Koreami i na rzecz normalizacji stosunków między Koreą Północną i Ameryką – stwierdził prezydent Rosji, cytowany przez agencję TASS.

Z kolei przywódca Korei Północnej poinformował, że liczy na to, że na odbywającym się w Rosji szczycie, uda się wspólnie „ocenić problemy Półwyspu Koreańskiego” i wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie.

Interesy gospodarcze ważniejsze niż denuklearyzacja?

Kilka dni temu portal „Politico” informował, że wizyta Kim Dzong Una w Rosji, może mieć więcej wspólnego z interesami gospodarczymi obu krajów, niż z kwestią denuklearyzacji. Ponadto, Putin zainteresowany ma być uzyskaniem szerszego dostępu do zasobów mineralnych Korei Północnej, w tym rzadkich metali. Z kolei Pjongjang liczy na otrzymanie rosyjskich dostaw energii elektrycznej i chce przyciągnąć rosyjskich inwestorów w celu modernizacji zniszczonych zakładów przemysłowych, kolei i innej infrastruktury.

