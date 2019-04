Wicemarszałek Sejmu do posłanki PO: Mam dużo wyrozumiałości dla takich blondynek

Do wymiany zdań doszło w trakcie dyskusji po sprawozdaniu komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w części, w której posłowie mogli zadawać pytania wnioskodawcom. Jedną z osób, które zabierały głos, była Krystyna Skowrońska z PO. Wbrew tematowi, polityk zaczęła od innej kwestii.

– Wysoka Izbo, proszę mi wybaczyć, że na początku w innym temacie, ale nie została dopuszczona do zadania pytań w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i zmianie niektórych innych ustaw – wyjaśniła po wejściu na mównicę polityk PO. Skowrońska zarzuciła minister Rafalskiej i poseł Szopy, reprezentującym projekt, mówienie nieprawdy. – Chciałam uzupełnić, że w roku 2007 wynagrodzenie minimalne wynosiło niecałe 900 złotych, a w 2015 1750 złotych. A zatem w tym czasie wzrosło o 850 złotych – mówiła poseł. Polityk poinformowała też o wycofaniu swojego sprzeciwu i wtedy skończył się czas na wypowiedź. Prowadząca obrady wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek wyłączyła posłance mikrofon i wezwała na mównicę kolejną osobę – posła Jerzego Jachnika z Kukiz'15.