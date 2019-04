100 zł od tucznika i 500 zł od krowy. Kaczyński na konwencji: Wyśmiewano mnie, a to duże pieniądze

Jarosław Kaczyński przekonywał, że te gospodarstwa otrzymywać mogą, niezależnie od dopłat do hektara, „bardzo poważne środki” . – Przecież dzisiaj gospodarstwo rodzinne to do 300 hektarów. To naprawdę mogą być duże pieniądze. Jak ktoś np. hoduje 100 krów mlecznych, to będzie miał z tego 50 tys., albo więcej, jeżeli oczywiście będą hodowane w odpowiedni sposób. Jeżeli setki tuczników, to też solidna suma – przekonywał na konwencji.

Polska i UE

Prezes PiS mówił, że jego partia dąży do tego, aby Polska „doścignęła przeciętną UE, a później przeciętną krajów bogatszych od nas, na zachód od naszych granic, jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego” . – Chcemy go osiągnąć, ale chcę to mocno podkreślić, chcemy go osiągnąć w całej Polsce, a nie tylko w niektórych jej częściach. Naszą koncepcją, ideą jest zrównoważony rozwój – stwierdził. Mówił też o „rozszerzaniu wiary w Polskę” . – Musimy ją rozszerzać i wprowadzić do świadomości wszystkich Polaków, do naszej kultury, która dzisiaj często idzie w innych kierunkach – ocenił i dodał, że „naród musi być europejski, ale jednocześnie wielki” . Kaczyński stwierdził, że jest na to szansa – „dobra zmiana” .

„Kłanianie się w pas LGBT”

– Jest moją wielką prośbą do państwa, byśmy tę drogę mogli kontynuować – zwrócił się do Polaków. – By pójść na te wybory, głosować, bo to przecież pierwsza tura tych wyborów 2019 roku, wyborów, które zdecydują o dalszym losie Polski. Rozwój, równość, siła, godność czy to, co prezentują nasi przeciwnicy, likwidacja różnych instytucji, kłanianie się w pas LGBT itd. Wiem, że Polacy wybiorą tak, jak trzeba – stwierdził.

