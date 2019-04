Dwie całujące się kobiety, a obok prawicowy polityk. Zdjęcie stało się viralem

Matteo Salvini uczestniczył w wiecu politycznym w Caltanissetta na Sycylii. Po zakończeniu części oficjalnej, polityk robił sobie selfie ze zwolennikami. W pewnej chwili do Salvniego podeszły dwie studentki, które miały pewien plan. Gdy polityk ustawił się do zdjęcia, dziewczyny zaczęły się całować. Zdecydowały się na wykonanie tego typu ujęcia, ponieważ nie zgadzają się z politycznymi poglądami Salviniego, który w marcu wziął udział w konferencji przeciwko LGBT+. Jak podaje The Independent, celem tego wydarzenia miało być m.in. ustanowienie „naturalnego porządku rodzinnego”.

Opisywane zdjęcie zostało opublikowane na Instagramie przez dziewczynę o imieniu Gaia. Salvini został oznaczony w poście. Zdjęcie jest masowo rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Hashtag #GaiaeMatilde – czyli połączenie imion dwóch młodych kobiet ze zdjęcia, cieszy się ogromną popularnością na Twitterze. Nagranie momentu, w którym polityk wraz ze studentkami wykonuje selfie zostało opublikowane w mediach społecznościowych.