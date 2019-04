Szef MSZ zapowiada wykonanie wyroków TSUE w sprawie art. 7

Jacek Czaputowicz uważa, że rzekoma antyunijność rządu to tylko „kreowany obraz” – Według ostatnich badań ponad 90 proc. Polaków popiera integrację europejską. Widzą oni, że rząd dobrze wykorzystuje członkostwo w UE dla rozwoju kraju. Nie ma w Polsce przyzwolenia klasy politycznej i społeczeństwa na opuszczenie Unii Europejskiej – stwierdził minister.

Minister Spraw Zagranicznych zapewnia, że wysokie poparcie dla Unii w Polsce jest zasługą rządów PiS-u – Nie zgodzę się też z twierdzeniem, że nie możemy krytykować UE, bo doprowadzi to wzrostu nastrojów antyunijnych. Wysokie poparcie dla UE w Polsce zawdzięczamy dobrym rządom Prawa i Sprawiedliwości – powiedział minister w wywiadzie. – Ludzie widzą, że członkostwo w UE jest wykorzystywane dla rozwoju kraju i poprawy ich poziomu życia . – dodał.

Jacek Czaputowicz zapewnił, że Polska nie jest izolowana na arenie międzynarodowej. Minister twierdzi, że sprawa art. 7 potoczyła się dla rządu korzystnie bo Komisja Europejska nie jest w stanie przejść do następnego etapu procedury, bo ma za małe poparcie unijnych państw.

– To Komisja, a nie Polska, musi znaleźć wymagane poparcie. Zapewne go nie znalazła, bowiem nie przedłożyła wniosku pod głosowanie. Gdyby to zrobiła, byśmy wiedzieli, jaki jest rozkład głosów, ale myślę, że większość państw podziela nasze stanowisko – powiedział szef MSZ – Nie można też twierdzić, że w Polsce nie są przestrzegane unijne standardy, zanim stwierdzą to właściwe, określone w traktacie instytucje. To tak, jakby o winie orzekał prokurator, a nie sąd – stwierdził.