Silvio Berlusconi trafił do szpitala. Partia wydała oświadczenie

Były premier Włoch Silvio Berlusconi trafił we wtorek 30 kwietnia do szpitala z ciężkim bólem nerek. Jego partia polityczna poinformowała w oświadczeniu, że mimo to 82-latek planuje szybko wznowić kampanię wyborczą, ubiegając się o miejsce w Parlamencie Europejskim.