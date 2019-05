Warszawa. Ruszył antyunijny Marsz Suwerenności

@BadowskiMaciej:



Jeszcze we wtorek 30 kwietnia Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie ratusza na decyzję Sądu Okręgowego i tym samym ostatecznie uchylił wydany przez prezydenta stolicy zakaz ws. planowanego na 1 maja Marszu Suwerenności. Wyrok jest prawomocny, dlatego dzisiejszy marsz mógł odbyć się bez przeszkód. Wielu uczestników tego wydarzenia nie ukrywa, że jest to wiec antyunijny. jest to o tyle istotne, że dokładnie dziś przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Trzaskowski o decyzji sądu

„ Sąd zdecydował, że marsz narodowców 1-go maja może się odbyć, mimo wcześniejszego zgłoszenia innego wydarzenia w tym samym miejscu i zagrożenia bezpieczeństwa. To ewidentna luka w prawie. Teraz duża odpowiedzialność spoczywa na policji i kierownictwie MSWiA, żeby wszystkie wydarzenia odbyły się pokojowo ” – pisał Rafał Trzaskowski na Facebooku.

Prezydent Warszawy proponował zmianę miejsca

W piątek 26 kwietnia pojawiła się informacja, że prezydent stolicy Rafał Trzaskowski nie wyraził zgody na przemarsz środowisk narodowych 1 maja. Demonstrację tego dnia mają zorganizować: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Młodzież Wszechpolska oraz Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

Przemarsz ma odbyć się w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Narodowcy planują wyruszyć z Pl. Zamkowego i Krakowskim Przedmieściem przejść do ulicy Jasnej przed przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, gdzie zaplanowano pikietę. Ich hasło przewodnie brzmi „Stop dyktatowi Berlina i Brukseli”.

Ratusz zwrócił także uwagę na fakt, iż 1 maja na Zamku Królewskim odbędzie się spotkanie premierów, organizowane na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „Wydarzenie to może także wpłynąć na możliwość ograniczenia przez Służbę Ochrony Państwa dostępności do Zamku Królewskiego od strony pl. Zamkowego” – stwierdzono.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zaproponowało zmianę miejsca zgromadzenia, jednak nie została ona zaakceptowana przez organizatorów.

