Zdjęcia prezydenta Kazachstanu są retuszowane? Zaskakujące odkrycie

Kasym-Żomart Tokajew od 20 marca 2019 roku sprawuje urząd prezydenta Kazachstanu. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, premiera, był także przewodniczącym Senatu. Jak się jednak okazuje, głowa państwa albo współpracownicy prezydenta, wielką wagę przywiązują do jego wizerunku.

Radio Free Europe porównało zdjęcia prezydenta Kazachstanu, które publikowane są na oficjalnych stronach, z tymi, które wykonali dziennikarze. Nie da się ukryć, że ujęcia bardzo się różnią. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich programów graficznych i wyretuszowaniu zdjęć, polityk wygląda na oficjalnych zdjęciach znacznie młodziej.

Nursułtan Nazarbajew podał się do dymisji

Nursułtan Nazarbajew był jednym z najdłużej urzędujących przywódców na świecie. Od momentu zaprzysiężenia w 1991 roku, nieprzerwanie sprawuje władzę w kraju. Wcześniej był także pierwszym sekretarzem KC Komunistycznej Partii Kazachskiej SRR (lata 1989-1991) oraz prezydentem Kazachskiej SRR (lata 1990-1991). Co pięć lat był wybierany zdecydowaną większością głosów, umacniając tym samym swoją pozycję. Przysługiwało mu prawo do wprowadzania zmian w konstytucji, rozwiązywania parlamentu czy powoływania i odwoływania rządu. Nazarbajew nie ukrywał swojej sympatii dla prezydenta Rosji Władimira Putina. We wtorek 19 marca, podczas przemówienia skierowanego do mieszkańców kraju, polityk oświadczył, że podjął decyzję o rezygnacji ze sprawowanej funkcji. Prezydentem Kazachstanu został przewodniczący Senatu Kasym-Żomart Tokajew.

