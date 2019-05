Sondaż: Polacy nie chcą powrotu Tuska do polskiej polityki

Największa liczba badanych, bo 44 proc. na pytanie „Czy Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki?” odpowiedziała: nie. Powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki oczekuje 34 proc. respondentów. Natomiast 22 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Jak podkreśla Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research, powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki częściej oczekują osoby w wieku 35-49 lat (40 proc.), ankietowani o wykształceniu wyższym (38 proc.), dochodzie netto 3001-5000 zł (40 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. (42 proc.).

Donald Tusk zapowiada ważne przemówienie

Na początku maja Donald Tusk przyjedzie do Polski. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja były premier polskiego rządu na Uniwersytecie Warszawskim wygłosi wykład „Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach”. Polityk zapowiedział, że tego dnia będzie miał „coś ciekawego i ważnego do powiedzenia”.

– 3 maja jest dla mnie też osobiście bardzo ważnym świętem. Tak naprawdę całą swoją aktywność publiczną właściwie zaczynałem od nielegalnych manifestacji czczących rocznicę konstytucji. Myślę, że jest bardzo dużo dobrych powodów, dla których powinniśmy się 3 maja spotykać i powiedzieć sobie parę poważnych słów na temat konstytucji, miejsca Polski w Europie – jest to przecież też rocznica przystąpienia do UE – i o znaczeniu wolności, i o wolnych wyborach – powiedział Donald Tusk. – Widzę same dobre powody, aby właśnie tego dnia spotkać się z zainteresowanymi i szczególnie wszystkich zapraszam na Uniwersytet Warszawski – dodał szef Rady Europejskiej.