Prezydent Duda: Wystosowałem zaproszenie do Donalda Trumpa

– Ja wybieram się do Stanów Zjednoczonych w czerwcu. Od dawna planowany wyjazd – wskazał prezydent. – Planowaliśmy odwiedzić Houston, centra medyczne w związku z naszą polityką, jeżeli chodzi o leczenie raka i jego skuteczność i badania nad tym, w jaki sposób zwalczać raka, a tam jest jedna z najlepszy placówek na świecie – zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Jak wskazał, w planach jest także spotkanie z Polakami mieszkającymi w Houston.

Pytany o ewentualne odwiedziny Waszyngtonu, polityk odpowiedział: „Jeżeli pan prezydent Donald Trump będzie chciał się ze mną spotkać, to ja nie tylko z wielką przyjemnością, ale przede wszystkim z wielką ochotą zawsze spotkam się z panem prezydentem” . – Dla mnie to jest zawsze szansa na załatwianie różnych polskich spraw. Mamy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i warto chuchać na ten żar, żeby on był jak najcieplejszy i żeby te relacje dobrze się układały – odpowiedział prezydent Duda. Dopytywany o to, czy prezydent USA odwiedzi Polskę, Duda przyznał, że są takie plany. – Wystosowałem zaproszenie do pana prezydenta Donalda Trumpa i liczę na to, że jakieś spotkanie pomiędzy nami do końca września nastąpi – wskazał enigmatycznie.

Pytany o temat zniesienia wiz dla Polaków, Andrzej Duda zaznaczył, że zabiega o to. – Bardzo mocno podniosłem ten temat podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie – wskazał prezydent, podkreślając, że Donald Trump jest jednym z głów państw, z którymi spotyka się najczęściej. – Podkreśliłem to w kontekście naszego braterstwa broni, naszych żołnierzy, którzy dzielnie stawali z żołnierzami Stanów Zjednoczonych niejednokrotnie i w Iraku i w Afganistanie. Podniosłem to w kontekście obecności Polaków w Stanach Zjednoczonych, naszego dorobku. Podniosłem to w kontekście historycznym: Kościuszko, Puławski. Mówię: przecież to jest sytuacja kuriozalna, że Polak, który jest takim przyjacielem Stanów Zjednoczonych, musi się ubiegać o wizę, przechodzić te wszystkie procedury, stać przed drzwiami. To powinno zostać zmienione – zaznaczył prezydent. Duda wyraził wdzięczność wobec ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher, która także podejmuje wysiłki w tym temacie.