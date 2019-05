Nicolas Maduro przemówił w telewizyjnym wystąpieniu. „Guaido to amerykańska marionetka”

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wezwał siły zbrojne do zachowania jedności i rozbrojenia zwolenników przywódcy opozycji Juana Guaido. Zaapelował o lojalność. W transmitowanym przez telewizję wystąpieniu był otoczony przez wspierających go żołnierzy. Dwa dni wcześniej lider wenezuelskiej opozycji Juan Guaido oświadczył, że rozpoczęła się „ostateczna faza" planu odsunięcia od władzy prezydenta Nicolasa Maduro. Polityk apelował do obywateli o poparcie. Jak twierdził wówczas Guaido trzeba skończyć z „uzurpacją Maduro”. Jak podaje Reuters, Nicolas Maduro nazwał przywódcę wenezuelskiej opozycji „amerykańską marionetką”.

Demonstracje 1 maja

Juan Guaido wezwał obywateli Wenezueli, aby 1 maja wyszli na ulice i uczestniczyli w pokojowych protestach przeciwko polityce Nicolasa Maduro. Zgodnie z zapowiedziami polityka miał być to „największy marsz w historii Wenezueli”. Jak podaje Reuters, w szpitalu w Caracas zmarła 27-letnia kobieta, która została postrzelona podczas antyrządowych protestów. Nicolas Maduro do swoich zwolenników zgromadzonych przed pałacem prezydenckim powiedział, że „nie zawaha się wtrącić za kraty zdrajców odpowiedzialnych za podburzanie opozycji”. Bilans ofiar protestów wzrósł do czterech.

Zamieszki w Wenezueli

W wyniku starć zwolenników lidera opozycji Juana Guaido z policją, do których doszło we wtorek 30 kwietnia, ponad 70 osób zostało rannych. Demonstranci rzucali w funkcjonariuszy kamieniami. Przedstawiciele służb, chcąc opanować sytuację, odpowiadali używając gazu łzawiącego. Na krótkim filmie opublikowanym przez agencję Reuters widać, jak pojazd opancerzony Gwardii Narodowej wjeżdża w tłum osób protestujących przed bazą La Carlota w Caracas.

Wcześniej w tym samym miejscu odbywał się wiec Juana Guaido. W mediach społecznościowych polityk zamieścił ponad 3-minutowe nagranie. – Ten moment jest teraz. Zamierzamy uzyskać wolność i demokrację dla Wenezueli – powiedział. Jak podaje Reuters, obok Guaido znajdowało się kilkudziesięciu żołnierzy. – Narodowe siły zbrojne podjęły właściwą decyzję i liczą na poparcie wenezuelskiego narodu – mówił Guaido, którego słowa cytował „The Guardian”. Opozycjonista stwierdził, że żołnierze „mają gwarancję, że są po właściwej stronie historii”.