Rzecznik Prezydenta o wykładzie byłego premiera na UW: Tusk potrafi świetnie podgrzewać emocje

Na antenie Polsat News Spychalski był pytany o zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego i o to, czy Andrzej Duda poprze w nich kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości. – Jeśli chodzi o zaangażowanie w kampanię wyborczą, to pan prezydent nie będzie się opowiadał po żadnej ze stron sceny politycznej – stwierdził Spychalski. – Nie ma czegoś takiego, jak wspieranie konkretnych polityków w wyborach do europarlamentu – dodał.

Rzecznik prezydenta stwierdził, że zaplanowane na 26 maja wybory będą bardzo ważne z punku widzenia interesów naszego kraju w Unii Europejskiej. Wskazał szczególnie na kwestię ustalenia nowego unijnego budżetu. Dlatego, jak podkreślał, bardzo ważna będzie frekwencja w tych wyborach. – Działania profrekwencyjne z całą pewnością przez pana prezydenta są popierane – powiedział Błażej Spychalski. – Pan prezydent nawołuje do tego, aby iść i głosować w wyborach do europarlamentu. Żeby tym razem frekwencja była znacząco wyższa niż te 5 lat temu – dodał.

Spychalski ocenia dzisiejszy wykład Tuska na UW

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja były premier polskiego rządu na Uniwersytecie Warszawskim wygłosi wykład „Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach”. Polityk zapowiedział, że tego dnia będzie miał „coś ciekawego i ważnego do powiedzenia”. – Tusk potrafi świetnie podgrzewać emocje. Jestem pewien, że z ust Donalda Tuska nic przełomowego na Uniwersytecie Warszawskim nie padnie – powiedział Błażej Spychalski.

