Szef MON: Wojsko Polskie było, jest i będzie aktywne, jeżeli chodzi o udział w misjach

Na uroczystości obecny był Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, przedstawiciele kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP oraz przedstawiciele władz państwowych. Wśród gości byli ministrowie i wiceministrowie obrony państw NATO i Unii Europejskiej.

– Chciałbym podkreślić, że Wojsko Polskie było, jest i będzie aktywne jeżeli chodzi o udział w misjach. Wspólnie Wojsko Polskie ćwiczy z wojskami sojuszniczymi w Polsce. Polska jest silna w sojuszach. Dziękuję funkcjonariuszom służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – również będą defilowali przed nami za chwilę. Dziękuję żołnierzom i funkcjonariuszom za codzienną służbę. Jesteśmy z Was dumni! Wasza służba stanowi o sile Polski! – powiedział podczas uroczystości szef MON.

Szef MON podziękował podczas uroczystości wszystkim, którzy wzięli udział defiladzie. Szczególne słowa podziękowania padły pod adresem obecnych w warszawie ministrów obrony państw NATO i Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tym roku 300 żołnierzy z 27 państw wzięło udział w defiladzie. – Wasza obecność, obecność ministrów, a także obecność żołnierzy państw NATO jest wyrazem szacunku i poczucia wspólnoty – powiedział minister.

– Nie ukrywam, mamy wielkie ambicje. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym, chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim chcemy, żeby Polska była państwem, w którym jest bezpiecznie, i w którym obywatel czuje się bezpiecznie. (…) Mamy wspaniałych żołnierzy, mamy świetnych funkcjonariuszy. Zawsze ich mieliśmy, to nasza tradycja – mówił podczas przemówienia prezydent A. Duda. Jak podkreślił, takie państwa są szanowane nie tylko przez swoich obywateli, ale też przez ich sojuszników. – Do tego właśnie dążymy – zaznaczył prezydent.

– Święto Narodowe 3 Maja w tym roku jest również okazją do uczczenia 20-lecia obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecia obecności w Unii Europejskiej. To ważne daty w historii Polski. Przystąpienie zarówno do NATO, jak i do Unii Europejskiej naszego kraju potwierdziło cywilizacyjną i kulturową przynależność Polski do świata Zachodu. Uwolniło potencjał, dzięki któremu dziś możemy powiedzieć, że polskie siły zbrojne są skuteczne, że są sprawnie dowodzone, że konsekwentnie wyposażane są w najnowocześniejszy sprzęt – powiedział Mariusz Błaszczak.

Sojusznicze wojska na defiladzie

W defiladzie „Silni w sojuszach” wzięło udział 2000 osób – żołnierze z pododdziałów Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych, pododdziały formacji proobronnych, klasy mundurowe oraz poczty sztandarowe krajowe i zagraniczne, m.in. z Belgii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA Obecni byli także studenci uczelni wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej.

W tym roku po raz pierwszy wraz z żołnierzami defilowali funkcjonariusze innych służb – Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Kolei, Lasów Państwowych, a także Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Defiladę powietrzną rozpoczął przelot śmigłowców. Wśród nich najnowsze śmigłowce Policji S-70i Black Hawk oraz śmigłowce Wojska Polskiego: Mi–2, W–3 Sokół, Mi-17 i Mi – 8, samoloty z biało- czerwoną szachownicą – F–16, TS–11 Iskra, M–28 Bryza, C–295M, C–130, M–346. Nad głowami gości przeleciało prawie 80 statków powietrznych – samolotów i śmigłowców. Pokazy zakończył przelot samolotów przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w państwie: G550 oraz B737 w eskorcie myśliwców.

W defiladzie lądowej przejechało ponad 200 pojazdów. Najnowszy sprzęt zaprezentowało Wojsko Polskie, a także Policja, Państwowa Straż Pożarna. Były m. in.: samochody ciężarowo-osobowe HMMWV, kołowe transportery opancerzone Rosomak, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, samobieżne armatohaubice Krab i Dana, moździerze samobieżne Rak, zautomatyzowane wozy dowodzenia Łowcza, pojazdy saperskie Topola oraz samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad. Nasi sojusznicy zaprezentowali również sprzęt ciężki, w tym transportery opancerzone Stryker oraz System Patriot.

