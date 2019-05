W Stambule wygrał kandydat opozycji, będą powtórne wybory. „Cios dla demokratycznych fundamentów”

Jak podaje „The New York Times”, Turecka Wysoka Komisja Wyborcza anulowała wyniki wyborów w Stambule. Decyzja ta została podjęta na wniosek prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana z powodu rzekomych związków niektórych „członków komisji wyborczych z organizacją terrorystyczną”. Przypomnijmy – w wyborach samorządowych, które odbyły się 31 marca przedstawiciel opozycyjnej Partii Ludowo-Republikańskiej (CHP) Ekrem Imamoglu został burmistrzem Stambułu. Tym samym pokonał kandydata Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Decyzja o powtórzeniu wyborów, które zostały wygrane przez kandydata opozycji, może wywołać falę niepokojów społecznych – przewiduje „The New York Times”. Została niemal natychmiast potępiona przez przedstawicieli CHP. Tę decyzję określono jako „cios dla demokratycznych fundamentów kraju” oraz „cofnięcie woli wyborców”. Co więcej, politycy stawiają szereg pytań, a także kwestionują apolityczność organu, który podjął decyzję o ponownym rozpisaniu wyborów. Wiceprzewodniczący CHP odniósł się do tej sytuacji w mediach społecznościowych. Onursal Adiguzel stwierdził, że pod rządami Erdogana „decyzje podejmowane przez obywateli są lekceważone”.

