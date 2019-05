Biedroń na kremówkach z wadowickimi maturzystami. Internauci: Dumny ty jesteś z siebie?

„A po maturze chodziliśmy na kremówki” – zacytował papieża Jana Pawła II Robert Biedroń, który zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z popularnymi ciastkami i tegorocznymi maturzystami z Wadowic. Jego wpis szybko stał się hitem, w dwie godziny zbierając około 6 tys. reakcji (z czego zaledwie 18 negatywnych) i 185 udostępnień.

Nie zabrakło też często publikowanej przy takich okazjach prześmiewczej internetowej pasty, zaczynającej się od słów: "No i ja się pytam człowieku – dumny ty jesteś z siebie, zdajesz sobie sprawę z tego co robisz? Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka?". Sam ten komentarz zebrał blisko 1,5 tys. reakcji.

Na tych żartach się jednak nie skończyło. We wtorek 7 maja Robert Biedroń wspólnie z przedstawicielami Wiosny spotkał się w Krakowie z Wyborcami, gdzie odpowiadał m.in. na pytania dziennikarzy dotyczące zapisu w Kodeksie Karnym dotyczącego obrazy uczuć religijnych. To temat głośny w ostatnich dniach, głównie ze względu na zatrzymanie kobiety, która wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej przyozdobiła tęczową aureolą. Biedroń zapowiedział, że jego ugrupowanie tuż po wyborach wymaże wspomniany zapis z Kodeksu Karnego. Przypomniał też, że za jego wprowadzeniem i utrzymaniem głosowały kolejno SLD i PO z PiS-em.

Biedroń po stronie Jażdżewskiego

W poniedziałek 6 maja lider Wiosny udał się do Częstochowy, by stamtąd poruszyć temat rozdziału państwa i Kościoła. – Kto podnosi rękę na konstytucję, ten podnosi rękę na Polki i Polaków – parafrazował słowa Kaczyńskiego Robert Biedroń. Miejsce zorganizowania konferencji prasowej nie było przypadkowe. Politycy Wiosny zwrócili uwagę, że Jasna Góra obecnie „zbyt często kojarzy się z polityką, a coraz rzadziej z wiarą”. Jak dodawał Robert Biedroń, w tym miejscu zbyt oglądamy dziś klęczących polityków. – W państwie świeckim, które umówiło się w konstytucji na rozdział państwa od Kościoła i autonomię tych dwóch instytucji, to nigdy nie powinno mieć miejsca – stwierdzał.