Janusz Korwin-Mikke wprowadzi rodzinę do Parlamentu Europejskiego? Aż czwórka jego krewnych startuje z list Konfederacji

Z list Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy startują żona, syn, synowa i zięć Janusza Korwin-Mikkego. – Robimy to po to, by wyborcy wiedzieli, że ta lista jest związana ze mną – powiedział kontrowersyjny polityk portalowi rp.pl.