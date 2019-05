Smarzowski komentuje film braci Sekielskich. „Kościół jest instytucją o charakterze mafijnym”

Wojciech Smarzowski stwierdził, że to, co najbardziej podoba mu się w filmie braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” , to fakt, iż produkcja „»przykryła czapką« wszystko, co do tej pory powstawało w tym temacie” . – Tu już nie można udawać, że to jest jakaś fikcja – tam są konkretne twarze konkretnych duchownych. Widzimy bezduszność tej instytucji i hipokryzję Kościoła – podkreślił. – Ja swój film nazwałem „kroplą, która drąży skałę” . Film Sekielskiego to już jest strumień! – ocenił.

Według Smarzowskiego, „jest potrzeba, aby ludzie spojrzeli na Kościół jako instytucję – dla mnie – o charakterze mafijnym, i patrzyli na księży jak na ludzi, a nie jak na świętych” . – Żeby Kościół przestał stać ponad prawem. Żeby systemowo wypłacił ofiarom księży pedofilów odszkodowania – podkreślił.

„Tylko nie mów nikomu” obejrzało już ponad 11 mln widzów

Film „Tylko nie mów nikomu” braci Tomasza i Marka Sekielskich, został udostępniony w sobotę 11 maja o godzinie 14:30 na platformie YouTube. Z każdym dniem dokument odnotowuje coraz większe ilości odsłon. Do tej pory (wtorek 14 maja godzina 11:00) film wyświetliło 11 314 458 widzów. Dokument komentowało wielu polityków i hierarchów kościelnych. Głos zabrali m.in. prymas Wojciech Polak, abp Gądecki, abp Głódź oraz Jarosław Kaczyński czy Grzegorz Schetyna.