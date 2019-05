Będzie kolejne głosowanie ws. brexitu. „Zostaniecie ukrzyżowani przez wyborców”

Na początku czerwca posłowie z Izby Gmin będą głosować nad tzw. Ustawą ws. wyjścia z Unii Europejskiej. Jej przyjęcie jest niezbędne, by Wielka Brytania mogła formalnie opuścić Wspólnotę. Jak podaje The Guardian, do głosowania dojdzie nawet jeśli do tego czasu May, prowadząc negocjacje z przedstawicielami Partii Pracy, „nie zdobędzie większości dla umowy”. Co ciekawe, kolejne głosowanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE może zbiec się w czasie z wizytą Donalda Trumpa w kraju.

Izba Gmin odrzuciła umowę ws. brexitu, którą wynegocjowała z Brukselą premier Wielkiej Brytanii w głosowaniach z 15 stycznia, 12 marca i 29 marca. Tym samym brexit został odroczony. Według pierwszych ustaleń miało do niego dojść 29 marca. Teraz termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE został przesunięty na 31 października.

Jeremy Corbyn wyraził obawy co do zdolności zawarcia porozumienia między głównymi partiami w sprawie brexitu. Dodał, że trzeba myśleć o „głębokim kompromisie”. Jeremy Hunt, minister spraw zagranicznych, stwierdził, że „politycy głównych partii zostaną ukrzyżowani przez wyborców jeżeli nie doprowadzą do brexitu”.

