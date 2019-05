Marine Le Pen wykonała ręką gest „OK”. Zachodnie media oskarżają ją o rasizm

Marine Le Pen, przewodnicząca francuskiej prawicowej partii Zgromadzenie Narodowe (dawny Front Narodowy), była w Tallinie, żeby spotkać się z politykami Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej (EKRE). Skrajnie prawicowa estońska partia jest członkiem rządu. W wyborach w 2019 EKRE dostała 17,8% głosów, co przełożyło się na 19 miejsc w parlamencie. Rozmowa dotyczyła ewentualnego sojuszu partii po wyborach do europarlamentu.

Podczas spotkania Le Pen pozowała do zdjęcia razem z Ruubenem Kaalepem, 25-letnim posłem EKRE i liderem partyjnej młodzieżówki. Oboje wykonali ręką gest „OK”, a następnie estoński polityk umieścił je na Facebooku. Zagraniczne media uznały, że zdjęcie ma podtekst rasistowski.

– Zrobiłam sobie z nim selfie na jego prośbę, pokazując gest, który dla mnie znaczy „OK”. Później powiedziano mi, że może mieć on alternatywne znaczenie. Gdy tylko dowiedziałem się o tym, natychmiast poprosiłem o usunięcie zdjęcia z konta na Facebooku – tłumaczyła Marine Le Pen. – Nigdy nie słyszałem o drugim znaczeniu tego trywialnego gestu – dodała.

Gest „OK” od 2107 roku jest wiązany ze skrajną prawicą, bo ma być symbolem białej supremacji. Jaak Madison, poseł EKRE, który może zostać eurodeputowanym twierdzi, że pokazywanie tego symbolu to „czysty trolling”, którego celem jest irytowanie mediów i przeciwników estońskiej partii.

Zdjęcie zostało już usunięte z sieci. Jednak na profilu Ruubena Kaalepa można znaleźć inne zdjęcia, na których wykonuje gest „ok”, który wzbudził takie kontrowersje.

Znaczenie gestu „OK”

Dlaczego gest, który najczęściej kojarzy się pozytywnie, został uznany za symbol rasistowski? W większości kultur na świecie gest oznacza, że wszystko jest w porządku. W starożytności gest oznaczał miłość, poprzez skojarzenie ze złożonymi do pocałunku ustami. Natomiast w kodzie, którego używają płetwonurkowie pod wodą gest jest używany do potwierdzenia, że płetwonurek czuje się dobrze i wszystko jest w porządku.

Oczywiście, w niektórych kulturach, gest ma również negatywne znaczenia. W Japonii gest „OK” oznacza zero lub to, że coś jest nic nie warte. Natomiast w wielu krajach śródziemnomorskich i południowoamerykańskich może być odebrany jako obraźliwy gest odnoszący się do ludzkiego odbytu.

W 2017 roku gest zyskał nowe negatywne znaczenie ze względu na internetowy żart użytkowników portalu 4chan. Użytkownicy forum postanowili zalać media społecznościowe zdjęciami z symbolem „ok”, który w ich interpretacji ma oznaczać białą supremacje. Ręka złożona w znak „ok” ma przypominać litery W (trzy palce w górę) i P (palec wskazujący i kciuk), co ma oznaczać „white power”. Internauci z 4chan nazwali swoją akcję „Operacja O-KKK”, nawiązując tym samym do amerykańskiej organizacji rasistowskiej Ku-Klux-Klan.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy akcja miała jakiekolwiek podłoże rasistowskie, czy był to zwykły internetowy trolling, z którego słyną użytkownicy portalu 4chan. Jednak od tamtej pory gest jest kojarzony ze skrajną prawicą.

Czytaj także:

Zaprzysiężenie estońskiego rządu. Prezydent przyszła w bluzie z wymownym napisem, zniknęły flagi UE