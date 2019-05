Kaczyński: PiS gotowe poprzeć komisję ds. pedofilii nie tylko w Kościele, ale we wszystkich środowiskach

Jednym z tematów piątkowego wystąpienia prezesa PiS była ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego, której celem jest m.in. zaostrzenie traktowania pedofilów. W czwartek odbyła się w tej sprawie burzliwa debata w Sejmie, do której nawiązał Jarosław Kaczyński. – Dziś toczy się gra, której hipokryzja przekracza granice. Próbuje się wmówić, że my, którzy walczymy o zaostrzenie kar za pedofilię, jesteśmy za nią odpowiedzialni. To kłamstwo – zaznaczył lider Zjednoczonej Prawicy.

– Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, nie tylko w Kościele, ale we wszystkich środowiskach. Wszędzie trzeba tę sprawę wyjaśnić. Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie stwierdza, że ani purpura, ani Oscar, ani żadna sława nikogo nie uchroni przed karą za tego typu przestępstwa – zaznaczył Jarosław Kaczyński.