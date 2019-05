„You know nothing, Jarosław”. Leszek Miller nowym plakatem nawiązał do „Gry o tron”

„You know nothing, Jon Snow” (pol. „Nic nie wiesz, Jonie Snow” ) – to pamiętny cytat Ygritte, postaci z „Gry o tron”, kobiety należącej do wolnych ludzi, mieszkającej w krainach za Murem. Zostaje ona schwytana przez Jona Snowa i Qhorina Półrękiego, jako jedyna ocalała z ich ataku na swój posterunek. Gdy Snow prowadzi ją, ponieważ nie zdecydował się jej zabić, Ygritte próbuje go przekonać do tego, że za Murem może być szczęśliwszy. Wypowiadany przez nią wówczas cytat: „You know nothing, Jon Snow” stał się jednym z najpopularniejszych i najczęściej przytaczanych z całego serialu.

Z tego zdecydował się skorzystać były premier Leszek Miller, który kandyduje do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. W swoich profilach w mediach społecznościowych udostępnił grafikę, która ma nawiązywać do „Gry o tron” – widzimy na niej żelazny tron i tę samą czcionkę, która znamy z serialu. W centralnym miejscu znajduje się sam Leszek Miller, a poniżej przeczytać można cytat: „You know nothing, Jarosław” (pol. „Nic nie wiesz, Jarosławie).