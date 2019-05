Prezydent Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej

– To był najwyższy czas, by taki dokument przygotować, by w sposób kompleksowy rozwiązać na przyszłość problem walki z nowotworami – oświadczył prezydent Andrzej Duda tuż po podpisaniu w Centrum Onkologii w Warszawie ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Nowe regulacje wchodzą w życie z inicjatywy Prezydenta RP.

Ustawa umożliwi opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej, która – w perspektywie wieloletniej – obejmie wszystkie obszary działań w walce z chorobami nowotworowymi. Jej celem jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Dotyczyć będzie profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, w tym także kontroli po leczeniu onkologicznym, rehabilitacji, opieki psychologicznej i opieki paliatywnej.

Obejmie też m.in. rozwój edukacji i kształcenia kadr medycznych oraz badania naukowe, dotyczące innowacyjnych metod leczenia chorób nowotworowych, a także poprawę zarządzania zasobami w obszarze onkologii.