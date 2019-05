ONZ domaga się od Wielkiej Brytanii zwrotu archipelagu Czagos

W niewiążącym głosowaniu, które odbyło się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, rezolucję poprało 116 krajów, przeciw głosowało tylko sześć (poza Wielką Brytanią: Stany Zjednoczone, Węgry, Izrael, Australia i Malediwy), natomiast 56, w tym Francja i Niemcy, wstrzymało się od głosu.

W lutym opinię doradczą ws. spornego archipelagu na Oceanie Indyjskim wydał Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Organ sądowniczy ONZ ocenił, że Brytyjczycy bezprawnie w latach 70. XX wieku zmusili miejscową ludność do przesiedlenia, aby przygotować miejsce pod amerykańską bazę lotniczą. Co więcej – trybunał zalecił, by Londyn oddał kontrolę nad wyspami, nazywanymi obecnie Brytyjskim Terytorium Oceanu Indyjskiego i będącymi brytyjskim terytorium zamorskim. Agencja Reutera podkreślała, że sugestia ta znalazła się w opinii, choć sąd nie był proszony o wydanie oceny dotyczącej suwerenności terytorium, które Londyn kontroluje od 1814 roku.

O co chodzi z wyspami Czagos?

Na początku lat 70. minionego wieku około 2000 mieszkańców archipelagu zostało przymusowo przesiedlonych na sąsiednie wyspy: Mauritius i Szeszele. Wszystko po to, aby największa wyspa archipelagu Czagos – Diego Garcia, mogła zostać wynajęta Stanom Zjednoczonym. Byli mieszkańcy archipelagu przez lata lobbowali w Londynie, chcąc uzyskać zgodę na powrót. Wbrew ich oczekiwaniom, rząd Wielkiej Brytanii w 2016 roku przedłużył decyzję o wydzierżawieniu Amerykanom wyspy Diego Garcia do 2036 roku.

