Dwie kobiety na wysokich stanowiskach w UE? Donald Tusk: Czuję silne wsparcie w tej kwestii

We wtorek 28 maja 2019 roku Donald Tusk zorganizował konferencję prasową po szczycie przywódców Unii Europejskiej zwołanym w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Rady Europejskiej oznajmił, że zaczyna realizować misję poszukiwania najlepszych kandydatów na czołowe stanowiska w Unii Europejskiej. Zapowiedział, że chciałby, aby przynajmniej dwa z nich objęły kobiety. – Czy to jest możliwe? Zobaczymy, ale to mój plan i moja osobista ambicja – powiedział były polski premier. Polityk dodał, że „czuje silne wsparcie w tej kwestii”. Donald Tusk ma wskazać nazwiska m.in. szefa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, a także swojego następcy. Szef Rady Europejskiej przyznał, że ma nadzieję, że nominacje na wymienione stanowiska zostaną uzgodnione w czerwcu. Polityk zaznaczył, że w czasie prowadzenia negocjacji w sprawie obsadzenia stanowisk w UE, będzie dążył do utrzymania równowagi nie tylko ze względu na płeć, ale także przynależność polityczną. W grę będą wchodzić także aspekty „dotyczące geograficznego położenia danych państw”. Czytaj także:

