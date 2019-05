Kosiniak-Kamysz ocenia wsparcie Tuska. „Nie pomogło Koalicji”

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że podczas prowadzenia kampanii wyborczej politycy „nie uniknęli błędów”. – Ostrzegaliśmy, że nadmierny skręt w lewo będzie niedobry. To się niestety sprawdziło – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu”. Szef PSL został zapytany również, czy formuła Koalicji Europejskiej się wyczerpała. – Zakończył się etap Koalicji Europejskiej. Pierwszym wyborem dla takiej partii jak PSL jest zawsze samodzielny start, ale będziemy rozmawiali już w czerwcu o ewentualnej koalicji do parlamentu polskiego – stwierdził polityk.

Kosiniak-Kamysz o Donaldzie Tusku

– Wsparcie Donalda Tuska, a jeszcze bardziej wystąpienie pana Jażdżewskiego, nie pomogły Koalicji – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z „Super Expressem”.

Przypomnijmy – podczas ostatnich tygodni kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, do Polski kilkakrotnie przyjechał szef Rady Europejskiej. Donald Tusk wygłosił przemówienie na Uniwersytecie Warszawskim. Zostało ono poprzedzone przez wystąpienie redaktora naczelnego „Liberté”. Leszek Jażdżewski na tyle ostro zaatakował polski Kościół Katolicki, że jego słowa odbiły się głośnym echem w mediach społecznościowych. Donald Tusk ponownie pojawił się w Polsce, by uczestniczyć w zorganizowanym w sobotę 18 maja 2019 roku marszu „Polska w Europie”. Szef Rady Europejskiej w swoim wystąpieniu nawiązał wówczas m.in. do wyborów do europarlamentu.

