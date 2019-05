Incydent w samolocie z premierem Czech na pokładzie. Broń ochroniarza nagle wystrzeliła

Jak podał portal Aktuálne.cz, Andrej Babisz we wtorek 28 maja pojawił się w Brukseli na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. Stamtąd miał wracać wieczorem do Pragi. Gdy współpracownicy premiera Czech oraz on sam pojawili się na pokładzie, nagle doszło do wystrzału. Jeden z ochroniarzy przez przypadek nacisnął spust pistoletu podczas rozładowywania broni i wkładania go do luku bagażowego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Oprócz szefa rządu, na pokładzie było 22 innych osób.

Kula trafiła w wózek

Pokład maszyny został skontrolowany przez służby. Chociaż samolot miał początkowo odlecieć do Pragi z kilkugodzinnym opóźnieniem, to procedura ostatecznie została przeprowadzona sprawniej niż planowano i po godzinie Babisz mógł ruszyć w drogę powrotną do ojczyzny. Wyjaśnieniem incydentu zajmie się Generalna Inspekcja Bezpieczeństwa. Portal Aktuálne.cz przekazał, że wystrzelona kula trafiła w wózek z jedzeniem, nie uszkadzając przy tym kadłuba czy urządzeń pokładowych.

