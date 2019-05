Krzysztof Mieszkowski: Miejsce Matki Boskiej może być wszędzie. Na toaletach również

– Telewizja Publiczna, partyjny kościół a także wszystkie darowizny Jarosława Kaczyńskiego za publiczne pieniądze doprowadziły do tego, że nasze społeczeństwo jest przekupywane – powiedział Krzysztof Mieszkowski w „Gościu Wiadomości”, odnosząc się do wyniku swojego środowiska politycznego w wyborach do PE. – Obrażanie wyborców i mówienie, że są osobami, które można łatwo zmanipulować za pomocą środków masowego przekazu jest wyrazem pogardy dla wyborców – odpowiedziała Jadwiga Wiśniewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Wizerunek Matki Boskiej

Jednym z tematów, który został poruszony w czasie trwania programu, była również sprawa dotycząca profanowania wizerunku Matki Boskiej. – Uważam, że miejsce matki Boskiej, tych wszystkich, którzy są uważani w przestrzeni publicznej za świętych, może być wszędzie. Na toaletach również. Tam wchodzą ludzie, którzy mają różne problemy – stwierdził Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej. – To nie są argumenty. To są kalumnie. Nie chce w tym uczestniczyć – oceniła Jadwiga Wiśniewska.

Czytaj także:

Schetyna porównuje Tuska z prezesem PiS. „Kaczyński nie miał żadnych hamulców”