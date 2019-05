Dulkiewicz czeka kolejna walka. „Zostając prezydentem Gdańska weszła do krajowej polityki”

– Wpadła do oceanu z malutkim kołem ratunkowym – mówi Grzegorz Furgo. Dodaje, że Gdańsk jest miastem dużych wyzwań, a co za tym idzie – problemów. A tych jest niemało. Jak na przykład spór z Ministerstwem Kultury o finansowanie Europejskiego Centrum Solidarności, czy groźba odebrania terenu Westerplatte miastu i przekazania go Skarbowi Państwa.

– Sprawy Gdańska wykraczają czasem poza poziom samorządowy i pani Dulkiewicz będzie musiała uczestniczyć w polityce krajowej – mówi Furgo. Wtóruje mu Tadeusz Aziewicz, poseł PO: – Zostając prezydentem Gdańska weszła do krajowej polityki, bo Gdańsk to ważne miasto. Tutaj zaczęła się nasza droga do wolności. Zaufanie, które uzyskała jest wielkim zobowiązaniem, nie tylko do skutecznego rządzenia ale także do obrony dziedzictwa „Sierpnia” i demokratycznych wartości – kwituje Aziewicz.

Twarda i waleczna

Aleksandrę Dulkiewicz niebawem czeka kolejna walka, która jej prezydenturę wzniesie ponad poziom samorządowy. Posłowie PiS proponują specustawę, aby teren Westerplatte trafił do Skarbu Państwa. Następnie miałoby tam powstać Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. „Zastanawiam się, czemu ma służyć to nieustające kwestionowanie polskości Gdańska. Myślę, że to jest treść sporu o Westerplatte. (…)Pamięć coraz częściej jest wykorzystywana do bieżących interesów politycznych” – stwierdziła prezydent Gdańska w radiu Tok FM. i dodała, że miasto przygotowuje zmiany w zagospodarowaniu planu przestrzennego Westerplatte. „Ale obawiam się, że może być im postawiona tama” – podsumowała.